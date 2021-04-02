中壢傳出多起電動自行車遭竊案件，失竊人多半為以電動行車為代步工具的外籍移工，文化派出所接獲報案後調閱監視器，鎖定對象後喬裝買家與嫌犯交易，過程中嫌犯多次更換面交地點試探，警方取得信任後正式面交時當場人贓俱獲，並查獲一台失竊電動車。

文化派出所日前接獲多名外籍移工報案，指稱電動自行車遭竊，所長李智卿有鑑於電動自行車是外籍移工平日賴以維生交通工具，故指示同仁組成專案小組，積極調閱週邊監視器，經分析比對犯嫌影像，發現35歲莊姓犯嫌和38歲李姓犯嫌涉嫌重大。

專案小組上月底喬裝電動自行車買家與犯嫌相約面交，沒想到過程中犯嫌心思縝密，並多次更換面交地點試探，專案小組人員耐心配合以取得竊嫌的信任，最後終於在環中東路二段面交時，當場人贓俱獲，並查獲一台粉紅色的失竊電動自行車，全案依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

菲律賓籍的梅姓女失主經警方通知取回時，還以為是員警在騙她，失主表示，因為在她們國家若發生類似竊盜案，電動自行車早就被解體賣掉，沒想到警方辦案效率如此之高，幫她找回代步工具，讓她高興得頻頻向員警們致謝。

(中時 )