台鐵408次太魯閣號列車今（2日）上午發生嚴重撞擊事故，在往花蓮的清水隧道時，閃避不及撞上滑落至軌道的工程車，導致車頭重創，目前已確認48人罹難，118人送醫。沒想到星座專家唐綺陽竟早在5天前就提醒民眾，清明連假要小心交通意外，網友毛爆，「太準了。」
今從樹林出發前往台東的台408次班車在行經花蓮清水隧道時，一輛工程車疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落至軌道上，導致駕駛完全來不及反應，車頭（第8節）受到重創，袁姓駕駛當場身亡，目前已累計48人罹難，118人送醫，消防人員持續搶救中。
太魯閣號嚴重事故一傳出，有網友就發現唐綺陽５天前發布的本周（3／29-4／4）運勢就警告火星在雙子座的朋友，「仍可能引發各種交通意外，出行皆需小心。」沒想到清明連假第一天就發生台鐵半世紀以來最嚴重的交通事故。
唐綺陽的預言讓網友毛爆，紛紛留言表示，「發生交通意外事故了⋯⋯」、「真的不能不信星座」、「連假第一天…就發生火車出軌…星象好準」、「真的出交通意外了」、「5天前的預言 對照今天的新聞傻眼」。
(中時新聞網)
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