台鐵太魯閣號408車次2日在花蓮縣大清水隧道，發生重大事故，疑似因為遭到滑落的工程車撞擊，造成車輛擦撞隧道壁，第2、3車出軌、4至5節車廂變形，造成逾百人死傷重大意外。遠雄集團今天下午表示，為因應救災物資及災民家屬撫恤所需，遠雄集團善盡企業社會責任，捐款1,000萬元，為台灣祈福。

驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血

(工商 )