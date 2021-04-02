【太魯閣出軌】遠雄集團捐款1000萬助救災 17:202021/04/02 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號408車次2日在花蓮縣大清水隧道，發生重大事故，疑似因為遭到滑落的工程車撞擊，造成車輛擦撞隧道壁，第2、3車出軌、4至5節車廂變形，造成逾百人死傷重大意外。遠雄集團今天下午表示，為因應救災物資及災民家屬撫恤所需，遠雄集團善盡企業社會責任，捐款1,000萬元，為台灣祈福。 驚恐！太魯閣號出軌 乘客憶撞擊瞬間「人被甩出來」互助止血 訂閱影音： 中時新聞網 台鐵最慘事故54死！罹難者最小6歲 2司機員殉職 太魯閣號事故鄉民喊台鐵恐自吞賠償 李正皓爆內幕 (工商 ) #遠雄集團 #台鐵 #太魯閣號 #捐款 #隧道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號乘客屍體堆疊 花蓮人急徵「大體袋」 15:062021/04/02 生活 盼為太魯閣出軌事故祈禱 白家綺第一時間發聲：盼傷害降到最低 15:022021/04/02 娛樂 一圖秒懂太魯閣號慘況 救援到底有多難 14:422021/04/02 生活 太魯閣號已54死 林佳龍道歉：承擔責任、不會一走了之 16:232021/04/02 生活 疑沒拉手煞車！釀太魯閣號大劫 肇禍包商偵訊中 13:262021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台東火車站湧入大批民眾 阿伯心急還沒聯絡上兒子 大嘆完了 12:062021/04/02 生活 【太魯閣出軌】趙少康批台鐵「國營機構的沉痾成常態」籲執政者負責 15:152021/04/02 政治 【太魯閣出軌】台鐵火車出軌事故死傷慘 學者憂東部觀光衝擊15億元 13:242021/04/02 生活 【太魯閣出軌】肇事工程車有投保 罹難者理賠提高為450萬 17:252021/04/02 生活 【太魯閣出軌】殉職司機婚禮甜喊「讓愛的騰雲號跑一輩子」成遺憾 16:072021/04/02 生活 【太魯閣出軌】車廂卡隧道停電 500乘客摸黑開手機爬窗逃 10:542021/04/02 生活 財經熱門新聞 日本船東不忍了喊告長榮 網驚：別忘了長賜輪卡住那天 - 財經 台股飆上16600點 這3種股票散戶別賣太快 - 財經 這檔金融股追高31元砍掉？存股達人：驚現1數字就棄息 - 財經 台積震驚全球！爆驚天動作後 他洩外資磕頭認錯時間 - 財經 美股今晚休市 散戶小心債市恐又爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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