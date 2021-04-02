張震、蕭艾主演舞台劇《江／雲．之／間》2日至4日於國家戲劇院首演，2日與編導賴聲川、胡德夫等出席彩排記者會，張震出道30年演出多部電影，這回首次挑戰舞台劇，雖嘴上說不緊張，但聽到賴聲川說「台下有1500人」時，張震搞笑「綜藝跌」躺在舞台上，不過他仍信心表示，起初雖有緊張、不習慣，經過多次排練，認為熟悉度可克服一切，「應該會腎上腺素爆發，想把這些人震攝住，要把情感丟出去，光想就滿過癮的」，也說「我應該算準備滿好，站在舞台上會滿爽！」

導演賴聲川繼經典舞台劇《暗戀桃花源》後再推番外篇《江／雲．之／間》，將男女主角「江濱柳」與「雲之凡」感情故事更鉅細描述。「江濱柳」最初由資深演員金士傑演出，陸續也有不少演員詮釋，這回張震詮釋的「江濱柳」可謂集大成。張震表示，先前總排時金士傑老師有來現場，給予許多想法，「我排戲時一直找表演穿透力、投射力，腦子印著金老師的樣子，也有部分是我的詮釋」，而劇中他因應時代背景常叼著煙，笑說「氣質沒有金老師這麼好」。

劇中舞台以多格方式呈現，演員在不同空間演出，張震形容宛如「Running Man」，邊跑格還要換情緒，還有一場戲在原地跑200步，雖然累但是不錯考驗。張震透過回放看見舞台呈現，大讚舞台設計宛如一張「老照片」，勾起過往長輩也會把私密信件藏在餅乾盒內等老回憶。至於認為跟拍電影不同之處？張震認為「表演基礎上都差不多，但要將動作放大，情感透過動作表現出來，展現穿透力」。

胡德夫劇中將演奏〈太平洋的風〉、〈匆匆〉等5首曲目，也將更換2場景，劇中有段與工作人員對話，也是屬於劇情一環，並非突發狀況。張震透露每每聽胡老師唱歌「雞皮疙瘩就出來」，即便回家後歌聲仍在腦子裡轉，醒來也都聽到這首歌，笑說「一聽老師的歌，就要換衣服、準備出場」，胡德夫聽聞則笑虧「是比較好睡嗎？」賴聲川期望未來能至各地巡演。《江／雲・之／間》4月2日至4日於國家戲劇院演出5場，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

張震、蕭艾主演舞台劇《江／雲．之／間》2日首演。（吳松翰攝）

賴聲川導演2日出席舞台劇《江／雲．之／間》彩排記者會。（吳松翰攝）

舞台劇《江／雲．之／間》4月2日至4日於國家戲劇院演出。（吳松翰攝）

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