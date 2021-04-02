女星小S徐熙娣婚後生下3個可愛女兒，3人也承襲媽媽優良基因，個個長得亭亭玉立，時常受邀登上雜誌封面；小S二女兒Lily（許韶恩）顏值也越來越出眾，近日睡前曬夢幻美照，沒多久小S在底下留了4字，讓粉絲瞬間笑歪「媽咪上線了」。

小S二女兒Lily經常在社群平台分享生活點滴，像是和姊姊Elly或妹妹許俏妞的玩樂畫面，還有家族過節的活動照等等；1日晚間Lily在IG上傳一張夢幻公主風美照，詩意地表示，「從你眼中…看到天馬行空的美」，畫面中她抱著一支粉紅色熊熊玩偶，溫柔地望著鏡頭，美暈不少粉絲。

Lily近日睡前曬夢幻美照，沒多久小S在底下留了4字，讓粉絲瞬間笑歪「媽咪上線了」。(圖/ 摘自許韶恩Lily IG)

許多網友紛紛在底下讚嘆Lily的外貌，「小S的女兒真美」、「妳好美」、「熊熊玩偶和妳都好可愛」、「小女生都流行這樣拍照」；過幾個小時後，小S也跳出來回覆，媽咪本能上線要她「整理房間」，原本沉浸在Lily美貌的粉絲瞬間被小S留言笑歪，「不差這一會啦」、「笑死了」。

小S和老公許雅鈞結婚後，生下大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩），3人也越長越漂亮，Lily過13歲生日時，仙氣爆表的外貌，才讓大票男粉絲搶著喊小S岳母。

(中時新聞網)