臺鐵408次太魯閣號今(2日)上午9點28分於崇德至和仁間東線（k51＋250），撞上從邊坡滑落的工程車，至下午3時許，死亡人數已增至志54人。由於該列車起始站為樹林站，不少民眾皆從此站上車，而旅客上車畫面也曝光，不少民眾帶著大小包行李上車，甚至也有夫妻帶著小孩乘車。
這起重大事故的肇事原因，疑似因包商工程車手煞車未拉，從邊坡滑落摔至鐵軌，剛出隧道的太魯閣號完全來不及反應，正面撞擊，以7、8車廂受創甚深；台鐵證實，新婚沒多久的袁姓司機員已殉職。
太魯閣408號早上7時11分從樹林開往台東，從台鐵提供畫面可看出，從樹林站乘車旅客眾多，有夫妻帶著2小孩上車，大部分乘客提著大小包行李乘車，列車長也下車指揮民眾上車。未料列車行駛至清水隧道南端出口時遭工程車撞上，車內預估有350多人，目前已知54死、上百人輕重傷送醫。新北、台北、宜蘭等消防人員也趕抵現場救災。
(中時 )
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