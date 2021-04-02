太魯閣號出軌釀54死，台鐵東部幹線採單向雙軌通行輸運大批返鄉、出遊旅客，列車上氣氛格外安靜，沒有連假歡愉的氣氛，不少人接到電話都是互相提醒外出注意安全，有旅客抱怨，前陣子蘇花公路才發生遊覽車意外，現在台鐵又出軌，盼政府可以給花東民眾一條安全回家的路。

今天是清明連假第一天，台鐵從台北往花東的車票仍買得到，座位幾乎是9成滿，記者下午2時45分搭乘普悠瑪號232次自台北前往花蓮，在抵達新城站前2度臨時停車，車長透過廣播告知「因為路線運用關係臨停」，每次臨停約10分鐘，行進間感受到列車放慢速度。

車上旅客可能受出軌意外影響，沒有出遊、返鄉愉悅的氣氛，列車上格外安靜，不少人接到電話都互相說外出注意安全，該列車誤點超過30分鐘。

和男友要去花蓮度假的林小姐說，早上意外發生後，公司緊急要所有人回報是否安全，有同事是搭出事列車下一班車要到回花蓮，同事還打電話給她互報平安，發生意外的班次車票很熱門，以前曾搶過沒搶到，這次也是，慶幸沒有搶到票。

她還說，雖然早就規畫好連假要去花蓮玩，但現在心情難免受到影響有些低落。

郭先生抱怨，先前蘇花公路發生遊覽車撞山壁意外，這次回花蓮改搭台鐵，沒想到台鐵竟然發生出軌，希望政府可以讓花東民眾有安全的回家路。

(中時 )