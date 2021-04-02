圖二：IKEA持續提供永續居家生活的方案及產品，希望帶給更多人啟發，為社區關懷及環境保護貢獻一己之力。（IKEA提供）

圖一：IKEA新店店與「無肉市集」和「Story Wear故事衣」打造「ZERO WASTE 零廢棄。舊是美好」市集活動，活動期間於即日起至4月5日。（IKEA提供）

全球各產業經工業革命後快速發展，也因此「永續發展」成為各產業努力發展的目標，因此IKEA新店店特別於連假期間與無肉市集、Story Wear故事衣打造「ZERO WASTE零廢棄。舊是美好」活動;而台灣機能品牌織本主義WEAVISM再推出天然機能系列之後，與台灣皂匠人PEISHU合作推出「織本抗菌保險皂」，用天然蜂蜜酵素達到抗菌效果，堅持純天然無香精、無化學界面活性劑，並遵照古法曬皂。

IKEA近年承諾於2030年前全面轉型成為循環經濟企業，並積極將永續生活融入產品設計當中，今年啟動「Blue Bag藍袋基金計畫」，購買Ｍ或Ｌ尺寸的FRAKA系列商品，IKEA固定捐出5元至基金中，用於各店當地社區總體營造與支持綠色倡議，而新店店也秉持該信念打造「ZERO WASTE 零廢棄。舊是美好」市集活動，並將IKEA展示後的窗簾布料、舊制服製作成圍裙、花布包與肩背袋，甚至是家中毛孩、IKEA人氣玩偶鯊鯊的訂製制服等。

而WEAVISM織本主義與台灣皂匠人PEISH推出的「織本抗菌保險皂」，外觀延續品牌「做最新鮮事」的精神，以安全感為題每顆獨立鋁箔包裝仿造保險套包裝具十足的玩味，而產品本身分為藍色款主打高效保濕，黑色款主打控油保濕，運用這款皂以獨家「蜜植萃」專利技術製作，以天然蜂蜜酵素達到抗菌效果，並鎖入高濃度的胜肽、膠原蛋白等加強滋潤保濕。洗臉洗手溫和不乾澀，連乾性肌膚敏感肌膚都適用。

(中時 )