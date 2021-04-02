台鐵今（2日）上午傳出重大傷亡事件，從樹林出發前往台東的太魯閣號408次列車，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道發生出軌事故，警消正全力搶救中。對此，就有網友不禁好奇，「為什麼高鐵跟台鐵事故率差那麼多」，貼文一出，隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，在他的印象中，高鐵自開通以來，沒發生什麼重大事故，即便是誤點的情況也少之又少，公司上市後也有不少投資人，讓他不解，為何高鐵跟台鐵事故率差那麼多？

貼文一出隨即掀起熱議，就有內行網友點出4大關鍵，直言高鐵「軌道獨立」、「軌道高架化」、「入侵機會少」且「設備較新穎」，不能這樣與台鐵相比擬，「民營有差啊，而且全新蓋的本來安全係數就比較高」、「高鐵軌道獨立的當然安全很多」、「獨立高架軌道，入侵機會少」、「不是高架就是地下，你教我怎麼出事」。

也有不少人認為「高鐵出事不是開玩笑的」、「高鐵那種速度，出事可能全車陣亡」、「高鐵也有隧道，也不是全都高架，差別在民營皮繃很緊，消息非常快，而且工程單位都有嚴格訂定SOP」；更有人提醒「不要以為平緩，高鐵有區段地層下陷問題」。

(中時新聞網)