美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近日表示，對中國進口金屬加徵關稅奏效，為美國鋼鋁生產商創造公平競爭環境，但也同時為其他行業帶來問題。

外媒引述雷蒙多受訪表示，因為中國不擇手段地進行不公平的競爭，因此美國需要使用工具來創造公平的競爭環境，這樣美國的工人才能有機會。她指出，關稅制度也並非完美，也的確帶來其它挑戰。

美國前總統川普政府早先根據「貿易拓展法」對進口鋼材加徵25％，並對進口鋁加徵10％的關稅。該法規定，若進口產品被視為威脅國家安全，毋須國會表決便可以加徵關稅。川普當時指出，必須徵稅以保護國內工業免於倒閉。

美國貿易代表署（USTR）在當地時間3月31日公布「2021年各國貿易障礙評估報告」，抨擊中國補貼企業的做法是全球產能過剩的元凶，並強調影響不僅波及鋼鐵、鋁和太陽能領域，其他行業也可能會受到衝擊。

(工商 )