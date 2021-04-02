下月進入繳稅季，家樂福趁連假前推出日本周，還有「熱血紅白藍全民購起來」、「大省劵」2個優惠和回饋活動，讓民眾省荷包。

家樂福推出會員專屬的「熱血紅白藍全民購起來」活動，首波即日起至13日家樂福量販/超市/頂好超市指定商品第2件5折、自由配任選2件再88折、指定商品滿額抽百萬紅利點數。

家樂福LINE也在連假期間推出熱血紅白藍還有「好康幸運轉轉樂」，27日前進活動網頁，使用家樂福好康點數，每300點可兌換1次幸運輪盤遊戲，周周抽1台YAMAHA勁豪125碟盤版機車。（家樂福提供）

還與26家品牌聯合加碼送出14億元吃喝玩樂任你配現金折價劵，在量販店單筆消費滿1500元，在便利購超市/頂好超市單筆滿599元，可獲得1本總價值高達7000元的「大省劵」，全台限量20萬份，每位家樂福會員限取1本，全台送完為止。內容集結家樂福量販/超市/線上購物/頂好超市/家樂福購物中心（美食街/商店街）達指定消費可抵用的現金劵，其中，量販家電最高折抵1000元，購物中心最高折抵50元。

此外，13日前同步展開日本周，250款日本進口商品，涵蓋50多款料理商品，與日本名店咖啡與草莓、抹茶甜點等，單筆購買日本周主題商品滿499元，可獲得29元讚岐烏龍麵加價購劵（每包200g、原價58元）。

家樂福草莓貓咪生吐司，每份109元。（家樂福提供）

家樂福LINE也在連假期間推出熱血紅白藍還有「好康幸運轉轉樂」，即日起至27日在家樂福LINE進入活動網頁，使用家樂福好康點數每300點可兌換1次幸運輪盤遊戲，周周抽1台YAMAHA勁豪125碟盤版機車，還有機會天天獲得888元購物金。

即日起，也進行「菠蘿季」共推出18款新烘焙商品，除了菠蘿麵包，還有貓咪生吐司新品「草莓貓咪生吐司」，使用日本日清製粉高筋麵粉花山茶花，全天然無添加，採用大湖Q軟草莓乾及進口小紅莓，口感微酸甜；還有內餡選用屏東萬丹紅豆的「胖主廚綿綿紅豆鯛魚燒」，與採用屏東高樹產銷履歷金鑽鳳梨的「金鑽鳳梨寶盒」。

家樂福金鑽寶盒，每份168元。（家樂福提供）

(中時 )