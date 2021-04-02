有「清冰箱達人」稱號的修杰楷，日前受邀到鄭元暢Youtube節目「不專業廚房」踢館。鄭元暢表示，當初以簡訊邀約修杰楷，修杰楷二話不說秒讀秒答應，讓他非常感動。不過不專業廚房以「胡鬧」出名，鄭元暢坦言「怕會毀了他居家好男人形象」，似乎沒在怕的修杰楷，更展現過人廚藝，讓鄭元暢直呼「我們不是一個教大家煮菜的節目啦」，修杰楷妙回「那我們來刁牌好了」，笑歪全場。

其實鄭元暢與修杰楷同年出道，曾合作《惡作劇之吻》，也曾與修杰楷、賈靜雯等一起參加競賽類真人秀。兩人私下都愛品酒，修杰楷說到接小孩下課後，都喜歡喝一杯啤酒，鄭元暢虧「是不是當爸爸壓力大？」沒想到修杰楷說「其實當老公壓力比較大」，嚇得鄭元暢說：「不要這樣，我不會問到什麼不該問的吧？！我還想要請靜雯姊來上節目耶！」

節目中兩人挑戰做「椰香綠咖哩雞」，即便做了多集節目，廚房菜鳥鄭元暢仍對煮飯很頭痛，這回看見修杰楷大顯身手，難得乖乖不頂嘴外，也大讚修杰楷廚藝論點，笑說如果別人說同樣的話會覺得是屁話，但修杰楷一說就覺得可以相信。「鄭元暢之不專業廚房」每周五晚上8:30更新。

修杰楷在鄭元暢「不專業廚房」節目上秀廚藝。（最大國際娛樂提供）

修杰楷上鄭元暢「不專業廚房」節目，暢聊私下品酒趣事。（最大國際娛樂提供）

(中時 )