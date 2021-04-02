基隆市消防局特搜隊挺進，撞擊最嚴重的第7至8節車廂持續搜尋罹難者與斷肢。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

臺鐵408次太魯閣號今（2日）上午9點28分於崇德至和仁間東線（k51+250），撞上從邊坡滑落的工程車，直至下午3時許，死亡人數已增至48人。據了解，基隆市消防局出動6車、特搜隊人員16名於下午2時抵達現場，其中特搜隊第二梯次正於第7至8節車廂救援，搜救人員則指出，車體嚴重變形。

消防署指揮中心於下午4時許發布搶救狀況，死亡人數已累積48人，其餘66名傷者分別送往，門諾醫院、部立花蓮醫院、花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、蘇澳榮民醫院、羅東博愛醫院。

基隆市消防局指出，本局共派出消防救災車輛6部、特搜救難人員16名，於下午2時8分抵達現場，並立即挺進隧道中全力進行搜救工作；第二梯次由蔡瑞芳小隊長率人員6名（含義消3名）進入第7至8車廂進行全面清查搜索有無遺漏之殘肢或罹難者。

透過回傳的現場救難照片中可見，特搜人員在受撞擊最嚴重的第7至8節車廂中，持續檢視是否有遺漏的罹難者，並協力將罹難者持續搬下列車。據了解，事發過後現場一片狼藉，鐵軌散落車體受撞擊的碎片與血漬，而因太魯閣號失去動力，卡在隧道中，救援行動難度相當高。

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(中時新聞網)