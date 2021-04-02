彰化縣溪州鄉三條國小有棵百年老榕樹，曾獲福田樹木保育基金會評選「全國最美校樹」，都說十年樹木、百年樹人，三條國小如今傑出校國遍布全國，今天迎來80歲生日，在各界和校友開心祝福生日快樂，「榕薈館及校史室」正式啟用。
縣長王惠美表示，三條國小原本的視聽教室空間約為3間教室大，是平常辦理各項重要活動的場所，縣府積極向教育部爭取推動視聽教室優化計畫經費80萬元，更新相關設備，經大家一起參與命名，最終以「榕薈館」脫穎而出，「榕」代表百年老「榕」，是學校的精神象徵;「薈」代表三條國小歷史悠久，人文「薈」萃。溪州鄉三條國小80週年，生日快樂。
立委謝衣鳯表示，三條國小有棵百年老榕樹讓人備感驕傲，也成了校園最美一景，老榕樹在大太陽下可以為小朋友遮陽，看到榕樹也讓人想到環保肥皂。
三條國小校長陳瑩綺說，感謝縣府挹注經費建設校園，未來「榕薈館」的使用將朝向藝術展演、專業講座、集會研討及學生多元化學習。
(中時 )
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