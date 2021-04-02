台鐵發生重大傷亡！一列太魯閣號408次列車，今上午從樹林出發前往台東，9點多行經大清水隧道前發生事故，根據現場救難人員回報，車廂內已找到40具遺體、另搬運出7具遺體，目前共計51人罹難，其中1名年約6歲的小女孩送醫不治；146人受傷送醫。

花蓮慈濟醫院截至目前收治最多傷患共有52位，其中32人輕傷、6人中傷，4人重傷，目前有10人正住院觀察，2名患者正在開刀，分別為12歲楊姓小妹及60歲陳姓男子，而一名僅6歲的楊姓小妹因傷勢過重，宣告不治。

此外，在醫院裡頭，有名年約10歲、頭部大片撕裂傷的陳姓小弟當時和母親同坐在第7節車廂內，經醫護人員詢問後，才知道陳小弟弟的母親當場失去呼吸心跳，飽受驚嚇的他，則一直緊抱著陪同到醫院救治阿嬤的手臂，畫面令人鼻酸。

慈濟醫院林欣榮表示，花蓮慈濟目前收治最多的太魯閣號傷患，醫院接訊息後已立即清出ICU，目前病房量仍充足，人力上則擁有450名醫師、1500名護理人員，能進行妥善安排，尚不需要從其他地區調動人力支援。

林欣榮觀察，這次到院的傷患大多是要返鄉清明祭祖，受傷的兒童也有10幾位，但多數傷勢狀況都還算輕微，反而是爸媽傷勢較重。

此外，花蓮縣政府表示，目前在OHCA專區的遺體已陸續由救護車送至花蓮市殯儀館，花蓮市公所表示將全力配合縣府災害應變中心，目前冰櫃數有45個，屍袋約50個，目前也已經陸續請業者提供相關設備。

(中時 )