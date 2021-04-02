工程車「奪命軌跡」空拍畫面曝光！太魯閣號出軌死傷慘重 消防隊進隧道內急搜救

台鐵408次太魯閣號今（2日）遭工程車撞上出軌，目前累計54人死亡、156人受傷。據悉，第7、8節車廂死傷最為慘重，合計高達30多人失去生命跡象；一名坐在第七節車廂的婦人獲救後形容，原本車廂剛開始還有哀嚎與慘叫聲，後來聲音慢慢逐漸變得寂靜，這時才想到「他們可能走了。」

另名坐在第7節車廂的乘客也描述，她當時坐在中間靠走道，只聽到碰的一聲後，自己就被甩出座位昏了過去，接著聽到四處哀嚎後醒來，才發現自己頭臉都是血，有同車乘客趕緊拿起絲巾幫他止血，跟著其他生還乘客爬出車窗走上列車車頂，一路往隧道出口走，才終於脫困，當她步出車廂時，已經看到很多同車旅客都動也不動，可能已經都已罹難。

這起重大事故的肇事原因，指向包商一輛工程車疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落至軌道上，導致剛出隧道的太魯閣號完全來不及反應，正面撞擊，車頭（第8車）受創甚深；台鐵證實，新婚沒多久的袁姓司機員已殉職。

據指出，太魯閣號列車行經該路段時，幾乎都以全速前進，時速約125公里，加上兩隧道間視野較差，不排除當司機員看到工程車時，根本來不及反應。警消人員指出，傷亡集中在第8、第7節車廂，許多人的遺體堆疊在一起。

事故發生後隧道現場一片狼藉，失去動力的太魯閣號殘破不堪，部分車廂卡在隧道內，5至8節車廂嚴重變形，其中一節橫躺隧道內，一度造成民眾受困。

根據消防局回報，408次太魯閣號全車乘客約350人，若加上站票，整列車將近500人。

(中時新聞網)