太魯閣號火車脫軌事故，引發重大傷亡，累計死亡人數達48人，各產壽險公司都嚴陣以待！各大產壽險公司都已啟動應變措施提供快速理賠及各項關懷服務，國壽、國泰世紀產險、台壽、新光人壽、中國人壽則宣布針對身故的保戶將發放慰問金10萬元，而南山人壽的慰問金擴大到保戶、非保戶都有。

國泰產險、國泰人壽表示，已第一時間啟動相關服務機制。國泰人壽以及國泰產險雙雙以實際行動，協助此次事故者，發放「保戶慰問金」，對於此次受傷的保戶提供受傷門診2000元、一般住院1萬、加護病房5萬、身故10萬元。

此次台鐵旅客運送責任保險由國泰產險作為承保主辦公司，第一時間已成立跨險理賠小組啟動全方位服務機制，除了保戶關懷措施、快速理賠，並提供相關責任險與傷害險理賠諮詢服務，隨時掌握最新近況，協助客戶後續各項服務事宜。

國泰人壽東台區部已分四組人馬前往各醫院慰問傷患，調查人員也已在了解死傷名單，理賠人員也待命中，隨時為家屬提供相關服務。

台灣人壽也表示，即時啟動應變措施，提供快速理賠及各項關懷服務。針對保戶若因本次事故死亡，每位保戶10萬元慰問金、因本次事故住院治療，每位保戶5,000元慰問金。另外也啟動快速理賠服務，主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，以關懷保戶及協助保戶快速獲得理賠，其身故件及失蹤件從寬認定。

南山人壽則針對「保戶」、「非保戶」提出關懷服務措施。針對保戶慰問金：不幸身故保戶每人10萬元、加護病房保戶每人6萬元、一般病房保戶每人2萬元。針對「非保戶」不幸身故每人5萬元、加護病房每人3萬元、一般病房每人1萬元，希望能善盡企業之力，表達關懷共渡難關。

新光人壽也指出，第一時間成立緊急應變關懷小組，並立即由花東及宜蘭等多組同仁與調查員啟動保戶緊急關懷服務，針對目前已掌握確認名單，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫並針對受傷與住院保戶分別發放二千元與一萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供10萬元慰問金。

除積極協助辦理理賠申請外，新壽並同步啟動快速理賠與各項保戶關懷服務措施，將提供受災保戶「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及「主動協助理賠」等五項服務。

中國人壽指出，針對保戶慰問金：不幸身故保戶每人10萬元、加護病房保戶每人6萬元、一般病房保戶每人2萬元、門診2000元。

(工商 )