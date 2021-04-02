408次太魯閣號因撞擊滑落至鐵軌的工程車，造成至54死156傷慘劇，震驚全台。而在事故發生前1小時，才有鐵道迷在知名景點復興礦坑口拍下該列車經過候硐的身影，沒想到事後竟出意外，讓該名鐵道迷震驚不已。

暱稱「龍鷹」鐵道迷的林姓網友，2日在臉書PO出408次太魯閣號經過候硐的畫面，照片中太魯閣號正穿越山林間，畫面美不勝收，當時時間為早上8點多，卻在一個多小時後，列車撞擊工程車，釀成54死慘劇。

復興礦坑口位在瑞芳，為瑞三公司於民國53年新闢之礦坑，於民國79年停止開採，因緊鄰候硐貓村，加上可清楚俯瞰列車行經畫面，成為知名景點，更是鐵道迷們拍攝火車的最佳地點。

「龍鷹」與同好一早至復興礦坑口，準備拍攝彩繪普悠瑪身影，但現場瀰漫著大霧，霧氣散去後408次太魯閣號正巧通過，於是將這一幕拍攝下來，沒想到竟成為最後身影。「龍鷹」得知後也忍不住祈福「願旅客平安」。

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(中時新聞網)