未料，引發大批網友湧入砲轟政治操作。資深媒體人黃暐翰也留言質疑，若出軌確定是工程車所害，難道不該求償？（摘自國民黨團臉書）

而這則貼文也在PTT引起網友論戰，帳號為Bignana（天無天 羿鬼晨）點名「林佳龍下台，國民黨去死」。（摘自PTT）

底下有網友力挺國民黨，指「求償就是台鐵推卸包商責任，今天台鐵螺絲鬆成這樣，國民黨提出質疑做為反對黨哪裡錯？」（摘自PTT）

台鐵太魯閣號今早在花蓮秀林鄉清水隧道出軌事故，釀48人死亡、118仁送醫。國民黨團上午在臉書製圖質疑交通部長林佳龍「求償優先」，遭大批網友出征開罵政治操作，資深媒體人黃暐翰也留言問「這什麼心態？」，同時引發PTT網友論戰，有網友力挺國民黨稱「求償就是台鐵推卸包商責任」；1小時候，黨團隨即將該貼文刪除。

台鐵初步調查，發現是工地主任今天一人到現場巡邏工地時，移動工程車，但下車時手剎車沒有拉好，導致工程車滑動撞到太魯閣號，造成嚴重死傷，將向廠商求償。

國民黨團稍早在臉書貼文說，「東部民眾一條回家的路，為什麼這麼難？」，並製圖質疑「交通部求償優先？」，未料，引發大批網友湧入砲轟政治操作。資深媒體人黃暐翰也留言質疑，若出軌確定是工程車所害，難道不該求償？

黃暐翰說，林佳龍說會求償，有說不搶救嗎？國民黨團做這張圖是什麼心態？關鍵時刻，國人要同心救災，出錢出力，此時最不需要考慮的就是「政治」，國民黨團小編若懂民心，快把圖改掉、下掉，不要討罵了。事隔1小時，國民黨團已將該文刪除。

而這則貼文也在PTT引起網友論戰，帳號為Bignana（天無天 羿鬼晨）點名「林佳龍下台，國民黨去死」，底下有網友力挺國民黨，指「求償就是台鐵推卸包商責任，今天台鐵螺絲鬆成這樣，國民黨提出質疑做為反對黨哪裡錯？」、「推到工程單位問題民進黨也跑不掉啦」，但也有人酸「國民黨別再無腦，小心後座力」。

(中時 )