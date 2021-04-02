「豬寶的異想世界」個展2日起在高雄M.ZONE大港自造特區舉辦，現場還有公益市集。（蕭清元提供／袁庭堯高雄傳真）

蕭柏潤的作品狂放不羈，用色大膽奇特，吸引民眾目光。（蕭清元提供／袁庭堯高雄傳真）

一頭酷炫長髮的8歲小男孩蕭柏潤喜歡用畫筆寫日記，既富童趣又狂放寫實的風格引發關注。兒童節前夕，蕭柏潤的爸爸協助他實現夢想，2日起在高雄M.ZONE大港自造特區舉辦「豬寶的異想世界」個展。蕭柏潤作品也集結成畫冊，已有民眾欣賞預定。

蕭柏潤5歲就開始接觸繪畫，無師自通，喜歡隨身帶著畫畫的工具，每每都「臨時起意」，逛街逛到一半，靈感一來就席地而坐，專注的完成作品。

蕭柏潤的父親是臉書人氣社團「鹽埕研究所」創辦人蕭清元，致力串連當地商家、活化再造鹽埕風光。蕭清元感念社區培力應從小做起，應用日前友人贊助、在駁二藝術特區8號倉庫一角的三角窗小空間，思索實驗辦理各種趣味、培力活動的可能性。

蕭清元表示，四天前他想說， 何不趁著兒童節，讓孩子和更多人分享畫作及創作想法，於是透過朋友無償幫忙，眾人開始進行展場佈置，還印明信片、畫冊，販售所得預計全捐公益，學校家長也來幫忙。

蕭清元不斷嘗試蕭柏潤找尋老師，希望他接受正統的繪畫教育，但迄今仍有沒有老師願意收他，直說蕭柏潤的作品太「野獸派」。但有藝術家說，蕭柏潤用色大膽奇特，頗具風格。

適逢連假，今起至4日，每天下午3點半至7點半在展場外騎樓還有「大港生活巿集」，集合10多位返鄉創業青年，現場販售創意生活小物、烘焙、咖啡等，市集收入10％將捐作為公益，協助「台東哈拿之家」的孤兒。

「豬寶的異想世界」展至5月2日，蕭清元希望剩下不到一個月的時間，該空間能有更多創新趣味的活動接力登場，歡迎鹽埕區在地有想法的年輕人與他接洽，激盪更多、更酷的可能性。

(中時 )