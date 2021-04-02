于煥亞(左)、李漢聲兩名九太球星展示高雄鳳山主場將會送出的Switch、iPad。(九太提供)

超級籃球聯賽(SBL)睽違5年後，終於回到高雄鳳山體育館，也是高雄九太科技隊甜蜜的家！為了讓主場球迷感受籃球盛會，九太花費重金精心佈置主場氛圍，號召高雄球迷們入場為高雄球隊加油，高雄九太科技隊出賽的場次，每場都將抽獎贈好禮，場場都有電玩主機Switch、iPad、鳳山運動中心陽光尊榮年會員贈送，期待高雄球迷熱情到場。

SBL自2016年就未在鳳山體育館比賽過，九太特別請籃協安排，讓SBL第18季安排賽程回到鳳山體育館。九太做為代表高雄出賽的球隊，特別重視這次主場賽程，精心佈置了鳳山體育館。鳳山體育館位於鳳山運動園區內，經過整修之後，以嶄新亮麗的風貌重現，園區中的運動中心、健身房、羽球館、游泳池，獲得市民的喜愛，也讓這次SBL觀戰能有新體驗。最夯的鳳山運動中心也趁勢推出健身房優惠每月699元，不限次數、時間使用健身房1年。

九太將在9、10、11、17、18日出賽，每場賽後都將抽獎贈送電玩主機Switch乙台、iPad乙台、鳳山運動中心陽光尊榮年會員乙張（價值12000元），場場立即抽立即送，希望球迷能夠到場支持高雄九太科技隊。

另外，高雄九太科技隊每場出賽還會贈送限量300份雞排或珍奶，給到場支持的鄉親，讓球迷「有吃又有拿」，享受尊榮的看球樂趣。籃協也推出「高雄市民享有門票買一送一優惠」，只要出示身分證證明是高雄市民，就能夠享有門票買一送一的優惠，眾多好處都是為了讓高雄球迷能夠進場，力挺好久不見的「老朋友」SBL。

(中時 )