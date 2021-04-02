太魯閣火車2日脫軌事故，宏泰人壽指出，秉持六心級服務精神，已於第一時間成立緊急應變小組，針對受災保戶提供六大關懷措施，包含：快速理賠處理，提供保險費緩繳三個月、緩繳保單借款利息三個月，同時更提供任何保單的諮詢服務。

宏泰人壽指出，關懷服務措施如下：一、理賠服務：以保戶方便為原則，提供快速、彈性理賠處理。二、諮詢服務：提供任何保單相關問題諮詢服務。三、收費服務：凡保單應繳費日介於本事故日前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請保險費緩繳三個月。四、繳息服務：保單借款週年日及保險費墊繳週年日為本事故日前後一個月者，保戶如檢具相關鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明，均可提出申請其借款及墊繳利息繳款期限展延三個月。五、製單服務：保險單或保險單契約內容變更批註書如遺失或毀損者，補發免收工本費。六、另遵循「金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼辦法」相關規定。

宏泰人壽指出，如有未盡事宜或任何問題，保戶可洽詢保單所屬服務人員，或隨時來電免付費服務專線：0800-068-268洽詢。

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