桃園市觀音區一名65歲的張姓婦人，1日下午接到假冒特偵組的詐騙電話，稱她的郵局帳戶涉及販毒洗錢案，要求張婦將帳戶內的新臺幣2百萬元領出來，辨別是否有嫌犯的指紋，張婦信以為真前往郵局提款，行員察覺張婦神情有異，立即向大園警分局新坡派出所通報，經員警前往勸說後，順利攔阻張婦遭到詐騙。

警方表示，張婦於1日下午接到假冒特偵組的來電，稱張婦涉及一起國際販毒洗錢案，帳戶內存有2百萬元贓款，要求張婦將錢領出來交給專門人員，比對是否有嫌犯的指紋，如果不配合就要將她抓去關。張婦原本半信半疑，但上網查詢之後，發現確實有這起販毒案件，於是信以為真，以為自己的帳戶遭到冒用洗錢，隨即依照指示前往郵局提款。

由於張婦提款時神情慌張且金額龐大，行員察覺異狀向其關懷詢問，但張婦僅表示是要給2個女兒各1百萬元生活費，其餘均不願多談且執意要領錢。行員擔心張婦遭到詐騙，便表示郵局內現金不足，僅讓張婦提領20萬元並向警方通報，張婦領完錢後隨即返家等待假特偵組的指示。

新坡派出所警員江文來、黃光暐獲報後前往張婦家中關心，並以實際的案例向其勸說，張婦聽聞後才驚覺受騙上當，感謝員警熱心幫忙，讓她能夠保住辛苦存下的積蓄。

(中時 )