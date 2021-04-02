台鐵太魯閣號2日上午於花蓮崇德－和仁間發生重大傷亡事故，台鐵局證實，除袁姓司機員外，2019年才特考進台鐵的助理司機員稍早也已過世。其中殉職的司機員袁淳修今年77年次，已婚未有小孩；助理江姓司機員78年次、未婚，2人隔1年的鐵路特考進入台鐵服務。

台鐵企業工會北宜分會理事長陳清河表示，他不認識2位殉職的司機員、助理司機員並，但聽同事說2人都是很年輕、很熱心，對於意外陳清河表示很遺憾。

(旺報 )