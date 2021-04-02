【太魯閣出軌】江姓助理司機員也罹難 2019年才進台鐵同事不捨 19:462021/04/02 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣號發生嚴重事故（圖／民眾林銘峰提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號2日上午於花蓮崇德－和仁間發生重大傷亡事故，台鐵局證實，除袁姓司機員外，2019年才特考進台鐵的助理司機員稍早也已過世。其中殉職的司機員袁淳修今年77年次，已婚未有小孩；助理江姓司機員78年次、未婚，2人隔1年的鐵路特考進入台鐵服務。 台鐵企業工會北宜分會理事長陳清河表示，他不認識2位殉職的司機員、助理司機員並，但聽同事說2人都是很年輕、很熱心，對於意外陳清河表示很遺憾。 台鐵最慘事故54死！罹難者最小6歲 2司機員殉職 【太魯閣出軌】還原撞擊瞬間 8車生還者：車廂哀嚎慘叫轉為一片寂靜 (旺報 ) #司機員 #台鐵 #助理 #江姓 #2019年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號事故鄉民喊台鐵恐自吞賠償 李正皓爆內幕 17:592021/04/02 政治 盼為太魯閣出軌事故祈禱 白家綺第一時間發聲：盼傷害降到最低 15:022021/04/02 娛樂 太魯閣出軌事故 趙少康轟林佳龍下台、蘇貞昌負政治責任 18:162021/04/02 政治 太魯閣號已54死 林佳龍道歉：承擔責任、不會一走了之 16:232021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵花蓮出軌事故 6醫院最新141傷者名單 18:502021/04/02 生活 一圖秒懂太魯閣號慘況 救援到底有多難 14:422021/04/02 生活 【太魯閣出軌】殉職司機婚禮甜喊「讓愛的騰雲號跑一輩子」成遺憾 16:072021/04/02 生活 【太魯閣出軌】台鐵工會：救災優先 但後續檢討要有基層參與 17:542021/04/02 生活 太魯閣出軌釀54死是人禍？運安會還原真相 18:582021/04/02 政治 【太魯閣出軌】消防車國道上狂奔救援 救難人員錄暖心畫面：駕駛紛讓路 18:422021/04/02 生活 【太魯閣出軌】醫院搶救現場直擊 幼童頭包紗布媽心疼緊抱 13:372021/04/02 生活 生活熱門新聞 兩波鋒面接力襲台 驟降10度 清明連假雨區曝光 - 生活 台鐵最慘事故51死！罹難者最小6歲 2司機員殉職 - 生活 她把好市多葡萄乾冷藏 打開後一看崩潰求救 照片曝光萬人笑翻 - 生活 【太魯閣出軌】台鐵花蓮出軌事故 6醫院最新141傷者名單 - 生活 害太魯閣號51條命 網怒起底釀禍工程車背景有驚人發現 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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