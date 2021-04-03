在感情中，沒有天生就適合的2個人，唯有雙方互相包容改變並共同付出才能維持關係，不論是處於熱戀期的情侶，還是結婚多年的老夫老妻，吵架鬥嘴都是常有的事。搜狐網命理專欄點名，金牛座、白羊座以及雙子座的人在感情裡比較衝動，一言不合就會把「分手」掛在嘴邊討拍，常常讓另一半哭笑不得。

▍1. 金牛座

金牛座的人很重視感情，總是一副好人姿態，對待任何事情都是笑嘻嘻，從不計較得失，但這不代表金牛座沒有脾氣。在感情裡，一旦觸及到金牛的底線，他們就會大發雷霆，常常不經大腦就把氣話脫口而出，還會提出分手或離婚，但金牛說重話，其實只是想引起對方的在乎，他們心裡卻從來沒有動過分手的念頭，純粹是因為想引起對方的關注而已。

▍2. 白羊座

白羊和金牛的脾氣正好相反，白羊的脾氣可說是一點火就燃燒，脾氣一來根本控制不住，會將所有傷害對方的話都說出口，和白羊談過戀愛的人都知道，白羊幾乎把「分手」當成自己的口頭禪。但真正了解白羊的人會明白，他們其實比誰都在乎感情，只不過常常嘴巴比腦子快，提分手只是希望對方能馬上跟自己認錯，想藉此試探自己在對方心目中的位置，等到白羊氣消了又會像一隻溫順的小綿羊，更會感謝對方的包容。

▍3. 雙子座

雙子座的人聰明伶俐，他們在愛情裡是一個很有魅力的人，不僅風趣可愛，還有點傲嬌和自私，每當吵架的時候，雙子就會時不時拋出「分手」這張王牌，讓對方感到手足無措，因此立刻對他們服軟示好，久而久之，這招就成了他們的慣用伎倆，仗著對方對自己的喜歡變得肆無忌憚。作為雙子座的伴侶，長久下來難免會受不了他們衝動的態度，導致雙方感情真的出現隔閡。

(中時新聞網)