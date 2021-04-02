中信兄弟開季洋投調整還未到位，洋投貢獻2勝4負、自責分率4.93在5隊中排名墊底，但投手教練佛斯特對此並不擔心，認為還不到恐慌的時候，「我寧願現在開季時遇到顛頗的路然後去克服，然後贏下最終目標（總冠軍）。」

萊福力昨天先發2.2局被，敲6支安打、丟掉4分，遭提前KO下場，目前3場先發出賽都吞下敗投，本季兄弟洋投貢獻度排名敬陪末座，而富邦悍將洋投以貢獻5勝是全聯盟之最。

佛斯特表示，翻開數據來看，別隊洋投的表現都比去年更升級、更好，開季表現也比自家洋投理想，但他認為還不到恐慌的時候，「2位洋投1位是新洋投，還需要適應一下聯盟的特性與打者，而萊福力去年受傷，到今年他也還在恢復身手中，他們都還需要做出些調整，就是持續去幫助他。」

對於洋投調整進度較慢，佛斯特認為有些人可能就是需要更長的時間，他也以去年的德保拉為例，「儘管去年春訓已是史上最長的春訓，因疫情關係，但他前6次先發也都還是在摸索、適應的階段。」

佛斯特表示，他寧願現在開季時就遇到這些顛頗的路，然後去克服、摸索，順利將他們調整到位，然後贏下最終目標，「遠比例行賽很火燙，卻在季後賽輸掉要好。」

佛斯特說：「去年我們的數據都比其他隊好，但最後我們得到些什麼？我們也只是輸家、得到第2名而已，所以我只想專注眼前的東西，怎麼幫助選手，其他的不去多想。」

(中時 )