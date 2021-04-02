美中貿易、科技角力席捲全球，兩方也各自尋求盟友幫助，美國更大動作組成四國聯盟，只不過，美國海軍退役上將認為，兩方仍能在部分領域上合作，並強調，美中是唯一能應對氣候變化的組合，讓世界變更好。

美國拜登政府並未解除對陸企的出口限制，美國設備商仍無法向華為出口相關產品；而另一方面，大陸也聲稱對佔全球運輸量三分之二的南海有無庸置疑的主權，引起美方憂慮，表示會破壞世界穩定。

但美國海軍退役上將斯塔夫里迪斯認為，兩國矛盾的觀點恐會走向戰爭。

根據《美國之音》報導，在北約服役37年，現已退役的美國海軍上將斯塔夫里迪斯指出，兩方都有可能在判斷上有所錯誤，都認為在軍事上逼近，對方即會有所忌憚。

只不過斯塔夫里迪斯認為，兩國之間仍存在某些領域可進一步合作；他說，美國和大陸合作，可能是唯一能夠應對全球暖化以及氣候變遷問題的組合，其次，正在經歷的新冠疫情肆虐全球，然而若是下一個疫情爆發該如何是好？若美國和大陸合作，幫助大家做好準備，世界會更好。

(中時新聞網)