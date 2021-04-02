上誠齒顎矯正中心院長唐瑋勗指出，齒顎不正有90％是先天遺傳，建議家族有齒顎矯正需求的，可以提早進行二階段矯正治療，第一階段針對顎骨，拉出口腔的成長空間，第二階段再將牙齒排整齊，把握黃金矯正期。（馮惠宜攝）

露出微笑曲線，彭至秀姐妹和孩子們都先後接受齒顎矯正。（馮惠宜攝）

根據統計齒列不整：暴牙或戽斗90％會遺傳，52歲彭至秀年輕時受暴牙所苦成年後雖做過矯正卻仍上下唇無法完美閉合，她生下三名子女，早在孩子10歲左右開始留意並帶他們進行矯正，如今孩子個個有美麗的微笑曲線，她和妹妹也鼓起勇氣進行整牙；開業牙醫師唐瑋勗指出，齒顎矯正應提早到換門牙、青春期早期骨骼生長高峰期，先進行顎骨矯正。

「還好媽媽當年硬拉我去做齒顎矯正！」21歲的陽光男孩謝榮家回憶10年前媽媽帶他到牙科做矯正，他說，最痛苦的是要戴頭套，因為不乖，療程拖了4年又8個月完成，但看到小時候因暴牙嘴巴閤不攏，對照現在的臉型，他直言「很值得」；媽媽彭至秀則表示，她家族有齒列不正問題，自己成年後才做暴牙修整，並沒有太滿意，所以早在孩子小時候就開始了解怎樣做最好。

唐瑋勗說，坊間都誤以為齒顎矯正應該要到國中後、全部換完牙後，長時間在美國研修齒顎矯正並執業的他表示，歐美先進國家早在青春期早期就預防性的進行齒顎矯正，標準作法是在骨骼成長高峰就開始透過頭套、功能性矯正器等器具進行預防性的顎骨矯正，像謝榮家就是先拉開口腔生長空間，再進行牙齒排列的矯正，這樣可以顎骨向外或向內暴衝，避免開刀和拔牙。

彭至秀則說，榮家是老大，之後弟弟、妹妹也都在青春期早期就開始進行矯正，其中妹妹本來還有兩顆像兔寶寶的大暴牙呢，現在完全看不出來。有趣的是，因為孩子們矯正都成功逆轉暴牙的命運，還擁有端正的臉型，彭至秀和妹妹雖年過半百，最近也開始接受醫師建議進行整牙，她坦言，早年做的矯正仍有咬合問題，如今醫學技術進步，讓她也有機會可以追求完美。

(中時 )