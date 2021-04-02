賴雅妍身穿黃色長禮服， COSPLAY《美女與野獸》的貝拉公主，拉王傳一跳華爾滋。（三立提供）

賴雅妍發酒瘋猛抱王傳一大腿。（三立提供）

三立新八點華劇《三隻小豬的逆襲》由賴雅妍、王傳一、謝佳見主演，為顛覆童話故事的療癒浪漫喜劇。賴雅妍劇中飾演豬二姐，為奪回家產不惜借酒裝瘋，扮演各種童話公主色誘大野狼王傳一，拉起王傳一跳起華爾滋，還壁咚王傳一主動向他索吻，讓賴雅妍崩潰表示：「當公主好難！我決定不當公主，好好當個平凡女人就好。」在旁的王傳一則不承認自己是野獸，自戀說：「哪有這麼帥的野獸！」

賴雅妍扮起白雪公主、灰姑娘，更換上黃色長禮服， COSPLAY《美女與野獸》的貝拉公主，還要邊酒醉發瘋，她笑說演出誇張劇情很像胡鬧，過往舞台劇經驗讓她加分不少，現場工作人員也笑到不行。王傳一虧她像「肖查某」，並表示「看她想怎樣就怎樣，儘管來上下其手，已經準備好接招了！」現場兩人為了讓劇情發展更有趣好笑，也會不斷討論走位跟動作，讓每個環節更細膩。

看到劇中賴雅妍發酒瘋的王傳一開玩笑說：「如果現實生活中遇到朋友像這樣發酒瘋，我會原地報警。」印象中自己沒有喝到發瘋的經驗，通常喝醉都會斷片然後睡死，而賴雅妍也分享自己喝ㄎㄧㄤ的糗事就是會一直逼朋友道歉，她笑說：「我要得到對方的道歉才肯罷休，一喝醉就覺得『全世界都得罪自己』，常常讓朋友們哭笑不得。」

《三隻小豬的逆襲》講述從小被爸媽「用錢養大」的三姐弟，無預警面臨家中破產，一夕間從富豪生活掉入平凡人間，被迫離開奢華的舒適圈，一家人開始逆轉人生的爆笑喜劇。

(中時 )