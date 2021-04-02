台鐵今(2)日上午發生重大交通慘劇，一列滿載清明連假返鄉出遊旅客的408車次樹林往台東太魯閣號，在花蓮縣大清水隧道前撞上滑落工程車並出軌，已造成54死，3節車廂遭撞爛。至於撞擊力道到底有多強，物理學者推算是一般車禍的1350倍。

台灣師範大學國際事務處處長、台灣師範大學物理系教授劉祥麟表示，太魯閣號車體重量相當於4萬公斤，計算行駛車速為每秒27公里、時速100公里，如果撞擊時間設定為0.5秒，原本是100萬的動量，但撞擊時間物體移動瞬間停止，造成巨大動量改變，衝擊力到大約是216萬的力量；而以牛論第二定律估計，計算後可換算撞擊力道大約是200萬牛頓，相當於200公噸重的力量。

至於這樣的撞擊力道，到底有多強烈？劉祥麟以一般交通事故來類比，指出人上半身重量30公斤，假設以時速100公里的車禍來計算，換算成牛頓定律，撞擊力道是1600牛頓的力量，可是汽車都有安全氣囊，能夠緩衝撞擊，但太魯閣號等列車並沒有類似裝置與設備，這次交通慘案撞擊力道為200牛頓，相較於一般車禍高出1350倍，可見作用力有多強烈。

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(旺報 )