台中市大里區新忠公園，因連2年2次自盡事件，民眾人心惶惶，里長林清池請來堪與師指出，園內花台設計不當。（黃國峰攝）

台中市大里區新忠公園，因連2年2次自盡事件，民眾人心惶惶，里長林清池請來法師舉辦法會，在四周貼上符咒，驅除晦氣，掃除邪靈，安定民心。（黃國峰攝）

中市大里區新忠公園，是鬧區內的小公園，周圍住宅區羅列，是附近居民休閒好去處，但至從108年起至今，已發生二起自盡死亡事件，讓社區民眾人心惶惶，到園人數少很多，內新里長林清池為此傷腦筋很久，除了辦法會消災解厄外，也報請市府，希望針對不良設計加以改建，議員林碧秀、李天生等，也努力爭取中，希望讓公園回復以往光景。

大里內新里長林清池指出，新忠公園已有30年歷史，先是108年一位阿婆，在公園內喝農藥自殺、109年又有一位剛退伍的年輕人到公園自縊，連二次自殺案件，讓常來休閒的民眾，心有芥蒂，來園民眾迅速減少， 109年底花了20幾萬舉辦法會，請法師誦經，驅除晦氣，掃除邪靈，以安定民心，也請地理師堪與指出園內部分花台設施，對風水有影響。

林清池接著說，109年底在擴大市政會議上，曾請市府規劃，重新整修園內設施，但至今無下文；由於園內榕樹較多，枝繁葉茂時顯得陰暗，目前已大面積的修剪樹枝葉，讓陽光能充分照射園區，也將裝設園燈，讓夜間明亮，其他部分則希望市府能儘早針對於園內設施來規劃改善。

台中市議員林碧秀指出，台中市長盧秀燕上任後，針對公園推動台中美樂地計畫，主要是針對老舊公園來進行規劃改善，新忠公園已有30年歷史，早期的設計有小山丘、花台等，影響動線，公園空間不能充分利用，將督促建設局人員擇期到場會勘，提出改善計畫。

中市議員李天生則指出，會要求主管機關：1.大幅度修剪公園園區樹枝，掃除陰暗，避免再度發生不幸事件，這點里長已完成。2.案發地點一帶，要求拆除棚架、花台等大型建物，阻止遭人不當利用。

李天生也指出，十九甲公園也曾傳出有人在溜滑梯自縊事件，事後區公所將溜滑梯打掉，阻止不幸事件繼續發生，不過類似案件防不勝防，改善公園環境設施，只是治標的手段，還是要靠鄉親們建立正確人生觀，同時相互扶持，隨時觀察防範，才能有效制止不幸事件發生。

＃自縊＃自殺＃法會＃公園＃陰暗＃風水＃新忠公園＃大里台中市＃內新里＃林清池＃堪與＃榕樹

(中時 )