大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前公布2020年度財報，合併營收達39.07 億美元，年增25.4%，創下歷史新高紀錄，毛利9.21 億美元，年增43.3%。全年毛利率為 23.6%，同樣較前一年有所成長，至於淨利6.691 億美元、年增321.2%，歸屬母公司淨利潤為7.16 億美元，年增達204.9%。面對市場8吋晶圓、甚至是整體產能急缺無法應付龐大需求，據陸媒消息指出，從2021年4月1日起全面調漲報價。

從各項產品貢獻營收比重來看，14奈米製程從2019年第四季開始貢獻營收後，2020年14/28奈米製程貢獻從前一年的4.3%升至9.2%；90 奈米以下製程從原先50.6%，升至2020年的58.1%；55/65 奈米製程貢獻營收為30.5%；28奈米製程從原先的4.3%，增至 2020 年的 9.2%。晶圓代工業務占239.9 億元，占 88.9％，年增 20%。

營收應用部分，智慧型手機年增 21.7%；智慧家電年增22.3%；消費性電子產品年增 6.5%；其他應用業務年增 28.3%。

中芯國際2021年全年財測及目標，為營收提高到中到高個位數成長，上半年目標為139億元(20.85億美元)，全年毛利率目標為10~20%，資本支出為280.9 億元人民幣(約為42.14億美元)，將大部分用在成熟製程，小部分用在先進製程與北京新合資建設等項目。

陸媒《集微網》報導，有相關人士指出，當前全球半導體產能嚴重吃緊，中芯國際在3月已經調漲報價，目前在產線上的訂單不會調整報價，已下單而未上線訂單，無論規模或付出帳款比例都按新價格計算，漲幅因客戶而異。8吋以及12吋晶圓漲幅有所不同。上次晶圓報價提高幅度為15%~30% 之間。

近期包括台積電等晶圓代工廠都有漲價傳聞，中芯國際的消息算晚，因此在一線廠也有漲價傳聞後，中芯國際提高報價大部分客戶都能接受。先前有不少大陸半導體廠商已經先漲價一波，雖然台積電董事長劉德音近日指出，半導體有出現重複下單的情況，成熟製程包括像是28奈米製程，看似供不應求，實際上全球產能仍大於需求，宏碁董事長陳俊聖則是出面證實筆電市場有出現類似狀況。不過，科克蘭資本董事長楊應超在臉書提到，接受《經濟日報》採訪提到，重複下單情況一直在發生，只是問題加劇，預期到今年下半年到明年庫存就會出現調整。

近期傳出有IC設計業者收到台積電總裁魏哲家的信件，指出產能持續供不應求，未來新晶圓代工廠擴建後，2022年的報價不再提供折讓或是優惠，證實除了成熟製程，先進製程產能同樣緊缺。

聯電共同總經理王石則是表示，全球14奈米以上製程晶圓代工產能需求，預估在2020年至2025年複合年均成長率為6.6％，但各家廠商目前僅使用過去生產線、提升良率等方式供應產能，預估每年增加1%，缺口達到5個百分點，導致需求暴增情況下，晶圓代工市場進入賣方市場。

據IHS Markit數據指出，美國德州暴雪導致晶圓廠停擺，加上瑞薩電子廠區失火，損失以及復原狀況較原本想像更為惡劣，預料2021年第二季全球半導體同樣缺貨難解，多家陸資證券就評論，全球半導體產能周期恢復拉長，狀況可能延續到年底。此外，大陸半導體產業受到美方制裁，大陸半導體自主化熱潮飆升，大陸半導體生產設備供應鏈也成為關注焦點。

(中時新聞網)