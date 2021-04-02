《七人樂隊》導演袁和平、洪金寶。（華映提供）

第45屆香港國際電影節1日晚間正式開幕，已連續3年擔任電影節大使的郭富城出席盛會，他和梁朝偉主演的電影《風再起時》原定在電影節擔任雙開幕片之一。該片描述涉及貪污的4大探長，日前疑似因題材敏感而取消放映。郭富城則釋疑解釋：「不是，完全不相關，那部是商業類型電影，只是臨時因技術問題取消，因技術問題要再做調整，希望電影正式上映時，觀眾入場欣賞，這部片拍了3年，應該差不多要上映，我都好期待！」

《風再起時》無緣開幕，當晚則由致敬香港電影70年的電影《七人樂隊》揭開影展序幕。該片集合多位香港名導執導，當天身兼監製的杜琪峯、洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平齊聚，洪金寶還撐著柺杖擁抱杜琪峯。杜琪峯表示，電影8年前開始萌生合作念頭，並開始策劃和邀請。電影由每位導演從50年代至未來，各自抽籤負責1年代，並執導1齣與香港有關的故事，呈現各導演對時代的觀察。

《七人樂隊》導演許鞍華、杜琪峯。（華映提供）

去年獲得威尼斯影展終身成就獎肯定的許鞍華則說，自己是現場所有導演大粉絲，所以一收到邀請便立刻答應，「能和這些導演一起合作，我感到非常榮幸」。當晚參與演出的演員任達華、洪天明、元華、張達明、林雪、龔慈恩、伍詠詩、劉國昌、胡子彤、余香凝等也一同現身，讓觀眾都感受到港片興盛時期的十足氣勢。

任達華演出《七人樂隊》。（華映提供）

《七人樂隊》由洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、徐克和已故的林嶺東，香港7殿堂級導演強勢聯手，各自執導不同時代的情懷故事，作品包括洪金寶的《練功》、許鞍華的《校長》、譚家明的《別夜》、袁和平的《回歸》、杜琪峯的《遍地黃金》、林嶺東的《迷路》及徐克的《深度對話》，電影預計今年在台上映。

(中時 )