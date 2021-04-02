The 64m (210 ft) long catamaran is believed to be a low-observable missile corvette. It is much larger and heavier armed than the IRIS Shahid Nazeri, a related ship already in IRGC service 🇮🇷⚓️by @CovertShores https://t.co/4meUBTTKDk — Naval News (@navalnewscom) March 24, 2021

美國海軍學會新聞網(USNI)報導，據最新衛星照顯示，伊朗革命衛隊海軍(IRGCN)正在新建新型飛彈巡邏艦。相較於IRGC現有船隻為商業設計，新飛彈巡邏艦為雙船體設計，體積更大、更現代化而功能也更強大。由於過去IRGC-N一貫強調不對稱作戰；如今尋求建立傳統海軍能力，USNI分析其目的可能是朝正規海軍邁進、調整現有的非傳統戰術理論，以及爭取更強勢的政治地位。

根據衛星照，至少有3艘新型飛彈巡邏艦同時建造中；其中一艘在波斯灣沿岸布什爾（Bushehr）的夏希德‧馬哈拉替(Shahid Mahallati)造船廠興建中，一艘在阿巴斯港附近的船廠建造中，還有一艘在基希島(island of Qushm)希部‧德拉茲附近的新造船廠建造。

USNI指出，目前興建中的飛彈巡邏艦暫時命名為「烈士蘇雷曼尼級」，以紀念為美軍擊殺的伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼。該部隊主要負責在其他國家展開非傳統作戰與情報工作。2020年1月3日，美國派遣無人機將其狙殺，也因此蘇雷曼尼成為IRGC的烈士並用於命名新艦。

除「烈士蘇雷曼尼級」外，夏希德‧馬哈拉替造船廠也是IRGC現有大型雙船體戰艦「烈士納傑利號」的建造者。從衛星照來看，兩者的設計似乎與其他家族的艦艇相類似，但船體更大， 而外型似乎也不易為雷達掌握。

2020年5月，伊朗革命衛隊海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）便提到新型的飛彈巡邏艇長約213英尺，配備防空飛彈與面對面飛彈，還擁有直升機起落場。

USNI分析，伊朗革命衛隊改為興建較大型的戰艦，顯示伊朗革命衛隊海軍正積極擴建傳統海軍力量，好與伊朗海軍並駕齊驅。然而，這是否意味著革命衛隊海軍的作戰理論也跟著有所調整，則成為後續觀察重點。迄今為止，IRCG的戰術理論建立於低科技與不對稱作戰之上；透過大量的小型快艇，在沿岸巡邏使用蜂群戰術。

報導指出，IRGC的飛彈艇多為小型艇且僅配有輕型飛彈，目前擁有約10艘侯東級飛彈艇。新的飛彈巡邏艦可讓IRGC在戰時扮演更正規部隊的角色，使其與區域內其他使用巡邏艦的海軍相似，或作為小型艦隊的指揮艦。

除新型飛彈巡邏艦外，革命衛隊也正試驗「超大型水下無人載具」(extra-large uncrewed underwater vehicle, XLUUV)，「烈士魯達基號」(Shahid-Roudaki)近日也開始服役，還興建新型「阿布‧馬赫迪‧穆罕迪斯級」潛艦。

大量興建更正規的軍艦，可能是因為非傳統戰術已在近日的代理人衝突中證實，效益並不如想像中的高。特別是IRGC提供大量武裝給葉門「青年運動」使用，如無人自殺艇、水雷、水下爆炸雷，卻始終無法扭轉戰局。葉門衝突的結果讓IRGC開始發展不一樣的能力。

還有一個可能性為加強國內政治地位，即讓IRGC較伊朗海軍更具政治影響力。事實上，不管是否有意，兩者的關係愈來愈向競爭中的對手。

(中時新聞網)