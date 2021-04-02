清明連假首日，上午9點多一班從樹林發車至台東的408太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段時，疑遭工程車砸中發生出軌事故，造成48人死亡、117人送醫，經過搜救，車廂目前已無人受困。疑肇事的李姓工業社負責人遭警方帶回偵訊。PTT鄉民看完工業社的街景，稱台鐵只能自吞賠償了。前國民黨「草協聯盟」發起人李正皓卻認為，能標到交通部案子的公司，怎麼可能沒有背景？

花蓮縣警察局長蔡丁賢說明事故，指現場為委外進行的明隧道工程，李男上午7時多停放吊貨車後，疑未拉手煞車，導致吊貨車滑落大清水休憩區附近鐵道，撞上列車，當時工程車上沒人。

李正皓2日在臉書表示，這次太魯閣號意外，狀況越來越明朗，警方表示，起因於「義祥工業社」負責人李義祥因不明原因，導致吊貨車滑落大清水休憩區附近鐵道，撞擊太魯閣自強號列車。厲害的PTT鄉民馬上找出義祥工業社的街景，看完工業社的街景後，鄉民表示看起來像廢墟，關於賠償，台鐵只能自己吞了吧。

李正皓卻認為，能標到交通部養護工程案子的公司，怎麼可能沒有背景呢？關鍵根本不在義祥工業社：真正的大戶是李義祥的另一間公司義程營造有限公司，它2015-2020年接到的所有政府標案，5年19個標案，他都列出來了，標案總金額就將近2億。

李正皓列出義程營造有限公司2015-2020年接到的所有政府標案，5年19個標案。(翻攝李正皓臉書)

這次太魯閣號的意外狀況越來越明朗，警方表示，起因於「義祥工業社」負責人李義祥今天上午7時許，在清水休憩區附近工地停放吊貨車後，因不明原因導致吊貨車滑落大清水休憩區附近鐵道，撞擊408號次太魯閣自強號列車。 厲害的ptt鄉民馬上找出義祥工業... 由李正皓發佈於 2021年4月2日 星期五

(中時新聞網)