美股今（2日）因耶穌受難日休市，但投資人仍得留意今晚公布3月非農就業數據，市場預期就業人口將出現反彈達到65萬人，若符合外界預期，將創下去年10月來最大增幅，屆時可能對美國債市造成劇烈震盪。分析師表示，美債對非農意外表現的波動相當敏感，就業報喜可能使債券市場出現拋售潮，導致殖利率飆升。

美國勞工部今晚公布3月最新非農就業報告，預期新增就業人數為65萬，較2月的37.5萬人增加近2倍，就業報告利多將刺激美債殖利率跳升。值得注意的是，摩根大通（小摩）預期今晚的數據可能達到180萬人左右，較預期暴增3倍。

美國金融部落客Zero Hedge日前也表示，若非農新增就業人數真的達到180萬，將刺激大規模的美債拋售，由於周五為復活節假期，美股、黃金和原油期貨休市，真正直接面對非農數據衝擊的其實只有美債市場。

周三美國10年期公債殖利率，一度飆升到1.77%，觸及14個月高點，隨後漲多拉回，1日美債殖利率下跌0.54%、來到1.67%。

據小摩統計，非農報告在復活節假期公布且債市中午12點提前休市之下，10年期美債波動較正常交易日高出2倍，若在下午2點提前休市，市場波動則拉高到平常交易日的3倍。因此投資人要特別小心債市的激烈震盪。

如果美債殖利率如分析師所說繼續飆升的話，下周一美股、黃金市場可能也會遭遇一場風暴。

(中時新聞網)