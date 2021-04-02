天美工作室群（Timi Studios）旗下開發有「王者榮耀」和「使命召喚」等精品遊戲，據傳這個在大陸科技巨頭騰訊旗下的遊戲工作室2020年營收達到100億美元。

路透引述消息人士表示，天美工作室群由此將成為全球最大的遊戲開發者，但很多業內觀察人士先前皆對此抱持懷疑態度。

天美工作室3月的招聘廣告顯示，該公司的目標是新開發一款AAA級遊戲，類似於電影「一級玩家」當中的虛擬社區，且將與來自日本、韓國、歐洲和美國的巨頭們直接競爭。

此外，騰訊正在建立海外工作室，其中天美和光子工作室群均坐落洛杉磯，目的是創作具有全球吸引力的原創智慧財產權內容。據傳騰訊的最終目標是達成遊戲業務營收一半來自海外。最近數據指出，2019年第四季的海外營收比例為23％。

報導指出，騰訊志在突破手機遊戲的業務範圍，並直接與全球遊戲行業巨頭競爭，並在台式機、索尼的PlayStation、任天堂的Switch和微軟的Xbox平台上開發高成本大製作的遊戲。

(工商 )