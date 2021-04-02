工程車「奪命軌跡」空拍畫面曝光！太魯閣號出軌死傷慘重 消防隊進隧道內急搜救｜2021.04.02

清明節連假第一天，台鐵發生史上最嚴重鐵道事故，造成51死146傷，事故原因則是因包商工程車滑落至鐵軌造成。事發後網友憤怒，肉搜起底包商工程車，一查車號「775-TX」才發現車齡高達2年，還五度易主，直說一輩子賠不完了。

事件發生後，罪魁禍首工程車成為眾矢之的，女網友在臉書《爆廢1公社》直接查車號起底工程車，並將資料公開。透過資料可以發現，該輛車牌「775-TX」的工程車，為「自用」大貨車，出廠日期為1994年6月，至今將滿27年，下次預定保養日則是今年7月，也就是3個月後。

女網友查車牌發現，該工程車為自用，車齡高達27年，還曾易主5次，大嘆一輩子都賠不完。(圖／爆廢1公社)

不僅如此，繼續瀏覽資料，可以發現這輛工程車曾更換過5次車牌，意即換過5位以上的車主。原PO也忍不住嘆「自用！自用！想脫產也脫產不了了吧」。

網友也搖頭表示：「下禮拜上班..廠商第一件事就是脫產」、「工人包商兩手一攤沒錢能拿我怎樣，賠償金全民一起擔，就這樣」、「這一定賠不起的啊…」、「賠到死都賠不完」、「反正又是全民買單，駕駛關了1,2年後又會出來害人了」、「結局就是承包商雙手一攤我破產了，請全民買單」、「唉，過失致死罪刑責很輕」。

(中時新聞網)