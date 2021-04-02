台鐵太魯閣列車今上發生重大意外事故，民進黨宣布，原訂4月11日展開的施政說明會相關活動場次將暫緩舉辦，各級黨公職人員全力投入相關救援與協助工作
民進黨表示，民主進步黨與全體國人同感哀慟，願傷者平安，逝者安息。
民進黨指出，蔡英文總統今日稍早除了第一時間指示全力搶救受困人員外，也已到中央災害應變中心了解最新搶救情況。
民進黨強調，全力搶救與協助家屬是目前最重要的任務，也希望全國民眾一起為投入救災的軍警消、醫護人員加油打氣，同心協力以度過難關。
(中時 )
台鐵太魯閣列車今上發生重大意外事故，民進黨宣布，原訂4月11日展開的施政說明會相關活動場次將暫緩舉辦，各級黨公職人員全力投入相關救援與協助工作
民進黨表示，民主進步黨與全體國人同感哀慟，願傷者平安，逝者安息。
民進黨指出，蔡英文總統今日稍早除了第一時間指示全力搶救受困人員外，也已到中央災害應變中心了解最新搶救情況。
民進黨強調，全力搶救與協助家屬是目前最重要的任務，也希望全國民眾一起為投入救災的軍警消、醫護人員加油打氣，同心協力以度過難關。
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