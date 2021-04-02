台灣鐵道暨國土規劃學會2日發聲明稿表示，清明連續假期的首日，尖峰時段疏運才剛開始，原本運量高且安全的台鐵軌道運輸，肩負起讓民眾能安全順利回到家。但這場勝過Covid-19死亡人數的台鐵事故，震驚了全台灣的民眾。

鐵道學會表示，下午2點，疫情指揮中心宣布記者會停開。就在同時，台鐵事故已經讓40個家庭破碎；而新冠肺炎疫情直到今天總計國內死亡人數是10人。

鐵道學會表示，近半年台鐵路線工區早已事故頻傳。瑞芳到猴硐的坍方差點擊中列車，春節結束後才在海端站讓2位員工罹難。連續2起營運中路線的事故，完全無法喚醒組織的怠惰。如果交通部付出指揮中心十分之一的心力，也許海端，也許今天，都不會有人在路線旁流淚。但交通部近半年的表現，打從心裡就認為台鐵是沒選票價值的雞肋，公祭，道歉，長官下台，主管連坐記過，無數的檢討會，卻仍難以停止悲劇一再循環？

鐵道學會表示今日不做出任何呼籲，因為已呼籲無數次，行政院、交通部都需要為台鐵的改革付出代價。台鐵的改變絕對值得付出，否則就是人命的損失，就是蘇院長臉上重重的一巴掌。

鐵道學會指出，寧可台鐵局長為了安全，一拳打在部會長官身上，也不想再看到任何首長，參加與運輸業有關的公祭。終止事故，終結人為疏失的意外，除了政府，還有誰有資格出手？

(旺報 )