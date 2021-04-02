美容美髮業用水需求大，頭份尚順商圈有美髮店2日緊急加裝2噸水塔，盼順利度過限水期。（巫靜婷攝）

苗栗縣竹南、頭份分區供水在即，許多美容美髮院緊急在店門貼出調整公休的公告，選在停供的那2天休息，避免客人無水可用，竹南有業者坦言「很無奈」，之前停水恢復供水，水壓還是很小抽不上水塔，燒壞了1顆抽水馬達，這次不與政策硬碰硬，希望能避免更多虧損。

竹南、頭份及後龍鎮海寶里，將實施分區供水「供5停2」，竹南、頭份為人口密集區，最近民眾和店家搶裝水塔，買不到大容量水塔的店家只能店休，頭份尚順商圈有美髮店2日請來吊車，把新買的直立式2噸水塔吊上頂樓安裝，業者表示，2噸水塔最近很難搶，能買到現貨最後1個很幸運。

無法安裝水塔的美容美髮院只能無奈選擇店休，竹南鎮正南里1間家庭美容美髮院，近日在店門張貼公告，宣布4月8日起周日公休改為周四、五，直到限水政策結束才恢復，徐姓老闆娘大嘆，美容美髮業用水需求大，加上家庭用水，就怕1.5噸水塔不夠客人用，而且家裡也要用水，只能忍痛二選一。

徐姓業者表示，之前竹南停水1天，前1天水壓就變很小，馬達抽不上水到水塔，直到停水後1天，水電師傅來看才終於有水，水公司說是停水1天，實際是整整2天沒水用，因為水壓太小，最後抽水馬達還燒壞，花了7、8000元含拉線、工錢，換了1顆新的抽水馬達，但這次要停2天，「光想就怕」。

徐姓業者說，之前附近許多美容美髮院都會在停水日店休，停水對透天厝的店家影響很大，1樓店面、2樓以上是住家，用水全靠頂樓1座水塔，家裡有11個月大小孩，做生意排擠家用水該如何是好，選擇休息也會擔心停水那2天如何顧孫，「總不可能2天都跑百貨公司混到晚上再回來」，真的很累。

(中時 )