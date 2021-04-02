日本大阪府今天新增613例確診病例，連續4天超越東京都，日本政府分科委員會會長尾身茂針對目前日本全境疫情表示，「即使說正在進入所謂的『第4波』疫情也不會有錯」。

日本境內從2020年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，共經歷2020年春季、夏季及秋季3波疫情侵襲，至今仍未完全平息；如果疫情復燃反彈，將成第4波疫情。

日本共同社報導，尾身茂說，從日本整體疫情來看，「無疑正朝明顯回溫方向發展」，並認為感染人數快速增加的大阪府難以控制疫情，處於比第3波疫情更嚴峻的狀況。

東京都新增病例數有微增趨勢，尾身茂說，「情況不容樂觀，若繼續放任不管，疫情毫無疑問將加速擴大」，呼籲民眾徹底做好防疫措施。

日本放送協會（NHK）報導，尾身茂說，在關西地方擴散的英國變種病毒，幾乎可以說將擴散到首都圈，「可以預見東京早晚也可能變成以英國變種病毒為主流，甚至同時還會出現別的變種病毒」。

東京都今天新增440例確診病例，較上週五增加64例，是3月21日解除「緊急事態宣言」以來，首度連續3 天單日新增逾400例。

東京都7天平均新增病例數，已連續21天超過前7天平均，疫情持續呈現升溫趨勢。東京都至今累計病例數12萬1901例，重病患者較昨天減少一人，總數43人。

跟東京都同屬首都圈的神奈川縣，今天新增133例確診病例，連續3天單日逾百例，也較上週五增加16例，至今累計病例數4萬8336例，包括787例死亡病例。

大阪府今天新增613例確診病例，連續兩天單日新增逾600例，也是連續4天超越東京都居各地之冠。大阪府至今累計病例數5萬3430例，包括1189例死亡病例。

跟大阪府同屬近畿地方的兵庫縣，今天新增174例確診病例，至今累計病例數2萬432例。

同樣位於近畿地方的京都府，今天新增68例確診病例，繼2月1日以來單日再逾60例，也是第2度「緊急事態宣言」解除後最多的一天，至今累計病例數9641例。

愛知縣今天新增145例確診病例，繼1月29日以來再度單日新增逾140例，至今累計病例數2萬7623例。

位於日本最南端的沖繩縣今天新增103例確診病例，是近期第2度出現單日逾百例的情況，至今累計病例數9678例。

(中央社)