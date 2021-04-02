台鐵太魯閣列車今天在花蓮發生重大意外，超過40人死亡、近百人受傷。中廣董事長趙少康以「大悲無言」形容自己的感受，同時悲憤提醒，第一時間，要盡全力搶救受傷者，也不能放鬆責任追究，點名交通部長林佳龍必須立刻下台，行政院長蘇貞昌也要負政治責任。

趙少康指出，這次意外比普悠瑪事故死亡人數更多，是近半世紀以來，台鐵最嚴重，聞此噩耗令人大悲無言。由衷為逝者祈禱、為傷者祈福，也要感謝第一時間到場執行救援任務的警消人員，希望這樣的悲劇不要再發生。

他說，2018年普悠瑪號的事故悲痛仍未從心中抹去，今早又接到太魯閣號408車次在花蓮縣大清水隧道出軌的消息，超過40人罹難，聞此噩耗令人大悲無言。

他強調，逢此重大變故，舉國哀痛，但是不能每次都因循苟且「混過去」，總要有大官負責，給受難者及家屬交代。他質疑，現在已經沒有人知道什麼叫做負「政治責任」了。

趙少康喊話，在盡全力搶救受傷者的同時，不能放鬆責任追究，交通部長林佳龍必須立刻下台，不能用「不會也不能在此時一走了之」的厚顏謬論搪塞，行政院長蘇貞昌也要一起負該負的政治責任。

(中時 )