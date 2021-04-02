台鐵太魯閣號408次（樹林往台東）今(2日)在花蓮縣大清水隧道發生重大事故，目前死亡人數已達51人、上百名乘客受傷送醫，其中新婚不到2年的33歲列車司機也不幸罹難。對此資深媒體人蔡詩萍稍早也在臉書PO文坦言心情沉重，直言因為一個不該違停在工地斜坡上的工程車，不僅付出多條寶貴生命代價，亦讓所有幸福的小日子在一瞬間淪泡影，令不少網友看完文章感同身受，鼻酸不已。

資深媒體人兼知名作家蔡詩萍，稍早在臉書PO文表示盯著電視新聞不斷更新的畫面資料，心情也越發沉重起來，只因一台不該違停在工地斜坡上的工程車，而且疑似煞車做的不完全的疏忽，就付出多條寶貴生命的代價，讓他不禁想問：「是這世界太無常？！抑或，人的疏失，人的『從小地方不疏忽的』疏失，注定這場災難呢！」

⟨九點二十八分，一切在瞬間成為枉然！⟩ --哀太魯閣號408車次的朋友們 我盯著電視新聞不斷更新的畫面資料，心情沉重起來。 傷亡人數一直增加，每一個死亡的名字，都曾是有血有肉，有現實世界裡，自己的故事，但，就那麼一瞬間，碰一聲！生命就來不... 由蔡詩萍發佈於 2021年4月2日 星期五

蔡詩萍更提到了不幸罹難的袁姓列車司機，他說：「司機很年輕，剛剛結婚不久，大眾運輸服務業，碰到假期反而最忙碌，他駕輕就熟的工作，便是把一節一節車廂內，搭車的旅客，送到他們的目的地，車到台東，他也就完成了這一趟，清明假期第一天的任務。但，他知道這一趟是他短短的人生裡再也抵達不了的車程嗎？」

「太魯閣號408車次，應該在十一分鐘後，抵達花蓮站的，它也應該在十一點十分，抵達台東站的。對司機，對已經喪失生命的乘客們，九點二十八分，是致命的關鍵時刻，但他們多無辜！他們多無奈！」蔡詩萍說因為這一台工程車，一切都枉然了。

而蔡詩萍的這篇文章也讓不少網友看了感同身受，揪心不已，紛紛留言表示「看完這一篇，真的愈讀愈揪心與難過」、「感同身受，一個人為的疏失，讓一切變了樣，多少家庭因此離散」、「好深沉的悲哀⋯⋯禍從天降」、「我們都曾經是太魯閣號上的那一名乘客，感同深受，真好難過好悲慟，南無阿彌陀佛」。

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(中時新聞網)