軍事新聞網站「Military.com」報導，美國陸軍已正式與巴雷特（Barrett）公司簽署合約，以5000萬美元（約新台幣14.2億元）的價格，採購多達2800把Mk22「多用途可調適性設計」（MRAD）狙擊步槍，也代表其將成為美國陸軍、陸戰隊和特戰部隊中，最廣泛使用的標準狙擊系統。

美國陸軍「單兵計畫執行辦公室」（PEO Soldier）發言人史都華（Alton Stewart）表示，MRAD是陸軍「精準狙擊手步槍」（PSR）購案的一部分，將搭配Leupold & Stevens Mark 5瞄準鏡和其他配件。訂單預計於未來5年內逐步交付，會用於取代現役的.50口徑M107狙擊步槍（即經典的M82），以及7.62公厘M2010增強型狙擊步槍（ESR，即M24E1）。

史都華先前指出，美國陸軍原本僅打算採購536把MRAD，但隨汰換種類增加，需求也跟著大幅上揚。不過他也提到，MRAD除提供給陸軍狙擊手和未爆彈處理（EOD）單位外，也會用於對外軍售（FMS），即其他國家在美國政府中介之下採購的武器，故這批MRAD可能並非完全為美國陸軍專用。

MRAD是以巴雷特M98B狙擊步槍為藍本開發的武器系統，能發射.338麥格農、.300麥格農、北約標準7.62x51公厘等不同的彈藥，以應對不同任務需求。美國特戰司令部（SOCOM）2019財年便已簽署價值約5000萬美元的訂單，為旗下各特戰部隊採購MRAD；美國陸戰隊也會在2021財年撥款400萬美元（約新台幣1.1億元），採購250把MRAD，未來預計取代該軍種Mk 13 Mod 7等「所有手動槍機式狙擊步槍」。

(中時新聞網)