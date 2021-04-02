吳靜君／台北報導

根據世界貿易組織（WTO）公布的全球商品統計，2020年全球出口總值達17.6兆美元，較2019年減少7.5％，台灣出口3452億美元，擠掉西班牙、俄羅斯居全球第15名，緊追在新加坡之後。

根據統計，中國大陸以出口2.59兆美元居世界第一，占比14.7％；然後依序為美國8.1％、德國7.8％、荷蘭3.8％、日本3.6％，而南韓出口金額仍有5125億美元，占比2.9％，居世界第7，台灣則是擠下了西班牙、俄羅斯，居世界第15名，前進了2名，也創近16年以來最好成績，新加坡則是14名，僅在台灣前一位。

財政部分析，主要是因為台灣去年疫情控制得宜，加上全球供應鏈調整，部分台商回台投資，讓台灣的出口亮眼，擠進前15名。

全球進口方面，總值也達到17.8兆美元，前5大進口國為美國、中國大陸、德國、日本，台灣進口總額為2858億美元，比重占1.6％，居世界第18名。

就這10年來的變化，中國大陸占全球出口14.7％，與2010相比上升了4.4個百分點，但是同時間美國、德國、日本與韓國占比都呈現衰退，分別下跌了0.2、0.4、1.4與0.1個百分點，台灣則是上升，增加0.2個百分點。

財政部官員分析，除了中國大陸擁有全球製造業供應鏈超強優勢，並且開拓高附加價值產業，讓中國大陸自2009年超越美國、德國成為出口最大國，而去年中國大陸控制疫情也非常快速，下半年就有見復甦，使中國大陸還可以維持成長，相對歐美其他國家表現佳。

(中時 )