清明節連假首日，台鐵太魯閣408次列車樹林往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道前發生事故，疑似一輛工程車沒停好滑落邊坡，與列車擦撞，釀成重大死傷；目前已尋獲50具遺體，另有156人受傷送醫。

事故現場據統計目前死亡人數50人，其中袁姓列車司機員在事故發生後當場死亡，隨車的江姓助理司機員也重傷不治，目前已知死亡人數之中，13人身分已經確認，死亡名單如下：

陳○娟（73年次女）、張○苗（52年次女）、林○盛（69年次男）、劉○綺（73年次女）、De Gu***** Charles（82年次非本國籍男）、張○盛（男）、張○翔（88年次男）、黃○瑤（88年次女）、張○昀（90年次女）、蕭○如（88年次女）、黃○玲（女）、陳o全（89年次男）、蔡o珊（79年次女）。

【太魯閣出軌】50死僅13遺體完成辨認，最新傷亡名單公布。（圖／花蓮縣政府）

另其餘傷者也送往6家醫院救治，141名傷者送醫名單如下：

【蘇澳榮民醫院】收治5人：

林O娟（本國籍 61歲女）；邱O伶（本國籍15歲女）；柯O萍（本國籍62歲男）；曾O如（本國籍45歲女）；薛O宏（本國籍45歲男）

【羅東博愛醫院】收治4人

吳O賢（本國籍49歲女）；陳O熹（本國籍16歲女）；陳O瀅（本國籍15歲女）；陳O全（本國籍55歲男）

【花蓮慈濟醫院】收治50人

丁O權（本國籍58歲男）；王O菊（本國籍 52歲女）；古O帷（本國籍16歲男）

伊O宏（本國籍37歲男）；吳O真（本國籍42歲女）；吳O惠（本國籍42歲女）

吳O珊（本國籍39歲女）；李O蓉（本國籍45歲女）；李O庭（本國籍28歲女）

李O瑄（本國籍44歲女）；李O婷（本國籍35歲女）；沈O彥（本國籍36歲男）

沈O霞（本國籍女）；周O翰（本國籍35歲男）；林O穎（本國籍11歲女）

林O英（本國籍56歲女）；林O捷（本國籍6歲女）；林O雄（本國籍56歲男）

柯O侑（本國籍9歲男）；張O榕（本國籍40歲女）；張O瑋（本國籍10歲女）

張O榕（本國籍10歲女）；張O（本國籍40歲男）；張O樂（本國籍5歲男）

張O蘋（本國籍69歲女）；許O淩（本國籍12歲女）；許O貞（本國籍93歲女）

陳O賢（本國籍59歲男）；陳O哲（本國籍24歲男）；陳O玲（本國籍65歲女）

陳O宇（本國籍3歲男）；陳O齡（本國籍58歲女）；陳O親（本國籍43歲女）

彭相O （本國籍42歲女）；楊O仰（本國籍42歲男）；楊O涓（本國籍9歲女）

楊O蓁（本國籍6歲女）；楊O涵（本國籍23歲女）；楊O玉（本國籍65歲女）

溫O閔（本國籍46歲女）；溫O輝（本國籍58歲男）；溫O玉（本國籍52歲女）

趙O晴（本國籍8歲男）；鳳O宬（本國籍12歲男）；劉O華（本國籍54歲女）

賴O淑（本國籍56歲女）；薛林O佐（本國籍77歲女）；謝O真（本國籍43歲女）

謝O宸（本國籍40歲女）；羅O婷（本國籍37歲女）

【花蓮門諾醫院】收治27人

毛O中（本國籍28歲男）；田O媛（本國籍52歲女）；江O頤（本國籍26歲女）

吳O儀（本國籍35歲男）；吳O芸（本國籍27歲女）；吳O松（本國籍60歲男）

初O瑩（本國籍63歲女）；林O芹（本國籍34歲女）；林O澔（本國籍44歲男）

林O霆（本國籍14歲男）；林O鴻（本國籍12歲男）；徐O杰（本國籍21歲男）

高O綺（本國籍26歲女）；郭O麗（本國籍50歲女）；陳O萍（本國籍53歲女）

陳O興（本國籍51歲男）；曾O學（本國籍68歲男）；黃O瑋（本國籍47歲女）

楊O德（本國籍55歲男）；楊O晴（本國籍25歲女）；鄒O庭（本國籍22歲女）

劉O瑄（本國籍23歲女）；潘O清（本國籍52歲女）；蔡O進（本國籍56歲男）

賴O軒（本國籍36歲男）；錢O純（本國籍60歲女）；鍾O美（本國籍54歲女）

【國軍805花蓮總醫院】收治25人

王O鶴（24歲男）；王O梅（本國籍45歲女）；田O弘（本國籍10歲男）

田O安（本國籍46歲男）；田O臻（本國籍12歲女）；朱O銘（本國籍42歲男）

朱O娟（本國籍44歲女）；呂O翎（本國籍61歲女）；李O娟（本國籍34歲女）

林O遠（本國籍39歲男）；林邱O絨（本國籍83歲女）；張O祥（本國籍47歲男）

許O倩（本國籍41歲女）；許O瑩（本國籍39歲女）；陳O婷（本國籍31歲女）

陳O宗（本國籍56歲男）；陳O珍（本國籍60歲女）；陳O年（本國籍38歲男）

身分待確認（本國籍59歲男）；黃O婷（本國籍37歲女）；黃O鴻（本國籍61歲女）

詹O柔（本國籍28歲女）；雷O澔（本國籍1歲男）；蘇O翰（本國籍29歲男）

蘇O翰（本國籍28歲男）

【衛福部花蓮醫院】收治30人

王O（本國籍32歲女）；田O實（其他國家52歲男）；田O瞳（其他國家23歲女）

余O嬌（本國籍45歲女）；余O華（本國籍39歲女）；吳O賢（本國籍19歲男）

吳O玲（本國籍45歲女）；吳O文（本國籍17歲男）；呂O民（本國籍29歲男）

李O（本國籍28歲女）；林O儀（本國籍25歲女）；邱O傑（本國籍39歲男）

許O真（本國籍38歲女）；郭O嫚（本國籍38歲女）；郭O卿（本國籍47歲女）

陳O（本國籍32歲女）；陳O梅（本國籍71歲女）；陳O成（本國籍65歲男）

陳O如（本國籍47歲女）；陳O雄（本國籍53歲男）；曾O慧（本國籍48歲女）

黃O濬（本國籍58歲男）；黃O玟（本國籍22歲女）；楊O欣（本國籍22歲女）

廖O希（本國籍13歲女）；劉O雲（本國籍47歲女）；潘O安（本國籍27歲女）

蕭O（本國籍25歲女）；羅O芸（本國籍12歲女）；羅O文（本國籍46歲男）

(中時新聞網)