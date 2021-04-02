4月2日是台灣社工日，嘉義市社會工作人員職業工會2日在嘉義文化創意產業園區舉行「社工日、挺社工」活動。（張亦惠攝）

4月2日是台灣社工日，嘉義市社會工作人員職業工會2日在嘉義文化創意產業園區舉行「社工日、挺社工」活動，提出「社工不是志工」「社工不只是勞工」「社工應有合理工作條件」三倡議，市長黃敏惠也強調她「力挺社工的決心」。

嘉義市社會工作人員職業工會成員以戲劇方式倡議，期待提升社工人員的工作條件與執業地位，工會理事長陳皇廷說，社工都有一顆敏感、願意付出奉獻的心，願意從事社工，通常也不求名利，因此，社工照顧社會、社會也應該挺社工。

黃敏惠呼籲，中央在政策要與時俱進，更應給予地方政府更多支持，打造友善社工的執業環境，嘉義市政府將以「嘉市零回捐」「強化網絡」「支持專業發展」等三大政策，以實際行動力挺社工。

嘉義市社會工作師公會陳華宏表示，嘉義市社會工作人員職業工會、社會工作師公會、公部門三方團結合作才能真正保障社工人員的權益，讓民眾得到最好服務。

嘉義市政府社會處指出，嘉義市社會工作人員職業工會在去年成立，目標是為社工們爭取好的勞動條件，有鑒於日前高雄爆出民間單位規避政府稽查、違法迫使社工回捐等狀況，市府委託辦理方案的社工人力，明令必須在契約上明訂禁止回捐條款，若有回捐情事，一定依法查處。

社會處強調，市府委託專案也要求受託單位必須提供執行高風險業務社工獎金或補貼，市府「全力挺社工」在硬體環境、薪資待遇和人身安全三方面，打造更友善社工的執業環境。

(中時 )