盧金足／台中報導

兒童節前夕，台中市政府社會局媒合彪琥鞋業和達可諾興業公司，捐贈鎮瀾兒童家園71雙客製化鞋子，由兒少親手繪製鞋面，2日捐贈儀式，社會局長彭懷真及鎮瀾兒童家園董事長鄭銘坤與院長顏莉敏代表受贈，感謝愛心企業為弱勢付出，打造最具紀念價值的兒童節禮物。

社會局長彭懷真表示，孩子發揮創意，穿上個人設計獨一無二的鞋子，更能增添自信，相信在社會溫暖的支持下，每個孩子都能腳踏實地，勇敢追求夢想。感謝外埔區長葉聯慶

、外埔區馬鳴里里長顏慶慰、和馬鳴國小校長李勝義協助牽線。

社會局指出，彪琥鞋業董事長薛永昌親自帶領團隊，到機構為孩子逐一套量尺寸，詳細解說樣稿和設計方法。得知機構內有許多2歲以下的嬰幼兒，更主動和達可諾興業董事長林炳杉商量，加碼鞋子數量，由40雙增加到71雙，連學步鞋都細心替孩子準備，不計成本付出，著實令人動容。

鎮瀾兒童家園院長暨台中市議會副議長顏莉敏表示，因為家園年齡層橫跨1到19歲，所以特別引導孩子設計一雙超越年齡、性別的鞋子，讓孩子學會換位思考，嘗試了解他人的喜好。

過程中，孩子分享個人喜愛事物和家園象徵，學習表達想法並加以具像化，在小小鞋面上畫出媽祖、海洋世界、火車

、小樹苗、機器人等天馬行空的內容及色彩，發揮創造力。

活動現場貼滿院童用心繪製的手稿。彪琥鞋業董事長薛永昌開心地說，真正帶來幸福的不是物質，而是與自我、他人

、社會和自然的聯繫，今年兩家企業在兒童節贈鞋，為社福公益付出，展現社會責任，希望拋磚引玉，未來有更多企業關注弱勢族群的需求，為社會帶來更多美好與希望。

(中時 )