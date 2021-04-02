對於台鐵太魯閣號2日出軌事故，交通部長林佳龍稍早前發布聲明稿表示，自2018年普悠瑪列車事故迄今不到三年，又發生如此重大事故，自己理當承擔一切政治責任，但不能在此時一走了之，現階段仍會堅守崗位，努力救災及疏運。

林佳龍於聲明稿中表示：「在清明連假疏運發生如此重大事故，震驚與傷痛難以言喻，對所有罹難者家屬及身心受傷的民眾，也感同身受，萬分心痛。交通部後續對罹難司機員及傷亡乘客的撫卹，也將以最高標準妥善處理。此外，已要求各交通疏運單位，全力投入東部地區的疏運。」

他指出：「2018年的1021普悠瑪列車事故，事發迄今不到三年，佳龍上任後，儘管全力重啟調查、擴大咎責、展開檢討並配合行政院的台鐵總體檢進行上百項的台鐵改革事項，但顯然我們改革的速度和成果是不夠的，我有責任，也該負責。」

林佳龍於聲明稿的最後一段表示：「身為交通部長，此時搶救優先，也須與台鐵共同配合運安會及司法單位調查，佳龍不會、也不能在此時一走了之，但理當必須承擔一切政治責任。現階段仍會堅守崗位，持續努力救災及疏運。再次為我們努力不夠向國人道歉！」

(工商 )